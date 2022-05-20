Началась пандемия, появились долги: Галкин пошел на неожиданное откровение с журналистами

Максим Галкин уехал в Израиль еще в конце февраля. После этого он сделал несколько громких заявлений, по которым стала ясна не только его позиция о происходящем вокруг, но и то, что он сильно нервничает.

На камеру артист вел себя нервно, улыбался натужно и неестественно, эмоционировал очень сильно.

Оказалось, что подкосили Максима Галкина не только геополитические события, но и проблемы в бизнесе. В 2021 году его бизнес по созданию рекламы, издательскому делу и производству музыки и кинофильмов дал серьезную трещину. И если в 2020-м его фирма принесла трехмиллионный доход, спустя год – от нее пошли убытки. За год их накопилось более, чем на 2,2 млн рублей.

Обвиняет в этом муж Аллы Пугачевой пандемию и в настоящий момент занимается закрытием фирмы. Юморист признался в этом журналистам РБК.

«Это было связано еще с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас. Политического подтекста в этом нет», — сказал комик.

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