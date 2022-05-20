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Свадьба была на днях? Поклонники Прилучного утверждают, что он женился неделю назад

Его избранницей стала Зепюр Брутян.

Свадьба была на днях? Поклонники Прилучного утверждают, что он женился неделю назад
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Павел Прилучный в последнее время стал часто появляться в компании своей коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. А в личном блоге он неожиданно выставил теплый снимок с ней.

Парочка познакомилась на съемках сериала «В клетке».
Парочка познакомилась на съемках сериала «В клетке». Фото: личный архив

Артисты не скрыли, что отправились вместе на море. Вслед за вестью об их возможном романе посыпались еще более интересные.

Как пишет «СтарХит», в Сети поклонники Павла Прилучного утверждают, что он женился 12 мая на Зепюр. И даже какие-то документы прилагают в доказательство. Тем не менее, артисты ничего не говорили по этому поводу официально.

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