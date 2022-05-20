Свадьба была на днях? Поклонники Прилучного утверждают, что он женился неделю назад

Павел Прилучный в последнее время стал часто появляться в компании своей коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. А в личном блоге он неожиданно выставил теплый снимок с ней.

Артисты не скрыли, что отправились вместе на море. Вслед за вестью об их возможном романе посыпались еще более интересные.

Как пишет «СтарХит», в Сети поклонники Павла Прилучного утверждают, что он женился 12 мая на Зепюр. И даже какие-то документы прилагают в доказательство. Тем не менее, артисты ничего не говорили по этому поводу официально.

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