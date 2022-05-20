«Что с ней? Совсем плохо?»: лохматая и в ночнушке Нетребко показалась на людях

Оперная певица Анна Нетребко заслужила дурную славу в свете последних событий, отрекшись от своей страны. Артистка сделала публичное заявление о том, что она делает ставку на Европу и подчеркнула, что является гражданкой Австрии.

Но, тем не менее, вряд ли звезде приятно после этих слов. На последних снимках в социальных сетях она если и улыбается, то натянуто. Да и прежней живости в ней нет.

А кадр домашней репетиции, который она выложила в свои социальные сети, и вовсе шокировал публику. От прежнего лоска оперной дивы и следа не осталось. Нетребко без стеснения появилась в наряде, который фолловеры тут же обозвали ночнушкой и с неприбранными волосами.

«Что с ней? Совсем плохо?», «Зачем такое показывать?», «В ночнушке что ли?», «Только с кровати?» — прокомментировали фолловеры.

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