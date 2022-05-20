Шнуровка сбоку, шнуровка спереди: Рудова примерила черный корсет и покрасовалась на камеру

Наталья Рудова в свои 38 лет хранит интригу по поводу своего статуса. Поклонники гадают с кем звезда встречается, а она упорно не желает рассказывать об этом.

Актриса уверена, что личная жизнь звезды должна быть конфиденциальной. Тем не менее, определенной степенью откровенности Наталья обладает. Вот чего не хочет она скрывать от людей, так это своей роскошной фигуры, то и дело показывая ее народу.

На этот раз в своем телеграме Рудова опубликовала игривое видео в черном корсете со шнуровкой во всех возможных местах, а также в облегающих джинсах.

«Ну что, готовы к пятнице? Врываетесь сегодня?» — подписала артистка кадры.

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