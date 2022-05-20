Ручная работа! Кудрявцева похвасталась роскошными серьгами, которые ей подарила Долина

Народная артистка сделала их сама.

Лере Кудрявцевой накануне исполнился 51 год, отметила свою некруглую дату ведущая тихо-мирно, без лишнего шума.

Любопытно, что телезвезда показала поклонникам в соцсетях своего бывшего бойфренда Сергея Лазарева, с которым сходила в ресторан по поводу именин, но не продемонстрировала молодого мужа хоккеиста Игоря Макарова.

Он, напомним, сейчас переживает непростой период – ушел из большого спорта и пытается найти себя в обычной жизни.

Леру Кудрявцеву поздравили с днем рождения звезды первой величины: Михаил Шуфутинский, Алла Довлатова, Лариса Рубальская, Дарья Донцова, Эдгард Запашный и другие.

А Лариса Долина специально ко дню рождения Леры Кудрявцевой сделала серьги. Народная артистка давно увлекается этим ремеслом и с радостью проявила свои способности в честь телеведущей.

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