«Через неделю этому парню год»: Волосожар показала чубатого сына от Транькова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обнародовала в социальных сетях милый снимок со своими наследниками — пятилетней дочкой Анжеликой и сыночком Теодором.

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«Через неделю этому парню исполнится год… А я до сих пор не могу поверить, что из этого крохотного зайчика вырос такой богатырь», — подписала снимок спортсменка.

Малыш Тео действительно заметно окреп за последнее время и изменился из-за отросшего чуба. Поклонники Татьяны заметили, что ее наследники растут прехорошенькими.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков поженились в 2015 году после трех лет совместной работы на льду и олимпийского золота. Свою спортивную карьеру они завершили в 2018 году.

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