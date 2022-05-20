«Через неделю этому парню год»: Волосожар показала чубатого сына от Транькова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обнародовала в социальных сетях милый снимок со своими наследниками — пятилетней дочкой Анжеликой и сыночком Теодором.
«Через неделю этому парню исполнится год… А я до сих пор не могу поверить, что из этого крохотного зайчика вырос такой богатырь», — подписала снимок спортсменка.
Малыш Тео действительно заметно окреп за последнее время и изменился из-за отросшего чуба. Поклонники Татьяны заметили, что ее наследники растут прехорошенькими.
Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков поженились в 2015 году после трех лет совместной работы на льду и олимпийского золота. Свою спортивную карьеру они завершили в 2018 году.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.