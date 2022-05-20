Антошке Гусеву назло? Романец засветила полуобнаженного атлетического красавчика в бассейне на отдыхе в Провансе

Экс-участница «Дома-2» Вика Романец показала, кто ей помогает качественнее забыть изменщика-мужа.

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец, уличив мужа Антона Гусева в адюльтере, уехала зализывать сердечные раны в Европу.

Брюнетка купила билет в один конец и упорхнула на отдых в компании подруги. Но как выясняется, забыть неверного мужа Вике Романец помогает не только она.

В микроблоге Вика Романец засветила полуобнаженного атлетически сложенного мужчину, который плавает в бассейне.

Вика показала его и быстро выключила камеру.

Стоит отметить, что подразнить мужа-изменщика Антона Гусева – это главная задача Вики Романец на отдыхе на Лазурном берегу. Сейчас брюнетка находится в одном из курортных городов Прованса – региона, расположенного на юге Франции.

Вика Романец то красиво разденется, показав соблазнительное фото в купальнике, то поделится кадром, на котором эффектно обнажила свои стройные ножки.

Глядя на эту красоту, Антон Гусев явно должен начать рыдать и кусать локти – такую шикарную женщину потерял из-за интрижки.

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