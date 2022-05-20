Убыток более 2 млн рублей! Галкин закрыл свой бизнес в России после отъезда в Израиль

Максим Галкин заметил, что его предпринимательский проект уже давно хромал по доходам.

Максим Галкин сообщил журналистам, что закрыл свою фирму в России, которая занималась рекламой, издательством, имела право производить кино и музыку. Агентство называлось «МГ ЛАБ», сообщает РБК.

Фирма была создана в 2020 году, а заявление на ее ликвидацию представители Максима Галкина подали 17 мая текущего года. Решение по этому делу будет принято 25 мая.

По данным агентства, в 2020 году прибыль фирмы составила 3,223 млн рублей, в 2021 году — компания не принесла дохода вообще, а принесла убыток на 2,223 млн рублей. По словам мужа Аллы Пугачевой, виновата в этом эпидемия коронавируса.

«Это было связано еще с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас. Политического подтекста в этом нет», — подчеркнул Максим Галкин.

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