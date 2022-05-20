«Потерял интерес к шоу-бизнесу»: Валерий Меладзе намерен сменить сферу деятельности и работать по своей основной профессии

До того, как начать творческую карьеру, Валерий Меладзе занимался глубокой очисткой воды.

Известный музыкант Валерий Меладзе в телеграм-канале сообщил, что намерен уйти из шоу-бизнеса и заняться реально полезным людям делом.

Оказывается, Валерий Меладзе когда-то занимался наукой в сфере глубокой очистки воды и даже защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. Именно в этом направлении музыкант намерен развиваться в новых реалиях.

«Я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт», — поделился Валерий Меладзе.

Он добавил, что музыка по-прежнему останется его любимым делом, но все, что связано с шоу-бизнесом и успехом у публики его больше не трогает.

«Я потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу, — признался Валерий Меладзе. — Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.