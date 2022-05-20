Вырастила редкие черные тюльпаны: Роза Сябитова похвасталась цветами на своем огороде

Роза Сябитова — не только бизнесвумен, профессиональная сваха и телеведущая, но и отличная хозяйка. Практически все свое свободное время в теплый период она проводит на своем огороде.

Звезда «Давай поженимся!» похвасталась клумбой возле своего дома, которую сформировала сама. Накануне она рассказала фолловерам, что посадила черные тюльпаны, но не может понять, где они и как должны выглядеть.

Оказалось, что цветы больше чернильного цвета, это знаменитость поняла, когда бутоны уже почти раскрылись.

Роза Сябитова не скрыла своей гордости за посаженные цветы. «Посмотрите, какая красота! Смотрится просто бесподобно! Сделала очень красивую клумбу, прямо похвалюсь. Реальная красота, прям радует!» — сказала ведущая.

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