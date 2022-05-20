«Мамуля ушла»: у Алана Бадоева умерла мать

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев поделился своим горем с подписчиками микроблога.

В соцсети он разместил фотографию своей мамы, сообщив, что его близкого человека больше нет.

«Мамуля ушла. Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких Тонечка. Я принимаю это, и всем сердцем говорю спасибо за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка, ты была сильна, смела, преданна, красива, и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит в моей душе», — написал Алан Бадоев под снимком женщины.

Кроме этого, Бадоев поделился фото своей мамы в молодости, показав, какой красавицей она была.

Слова сочувствия и поддержки Алану Бадоеву тут же выразили продюсер Нателла Крапивина и певица Светлана Лобода.

Напомним, Алан Бадоев был первым мужем известной телеведущей Жанны Бадоевой, а его ныне покойная мама приходилась ей свекровью.

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