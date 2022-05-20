«Сергей, у нас на счету 600 тысяч долларов!»: как Жуков заработал целое состояние, ничего не делая

Артист даже не предполагал, что его старый хит может иметь мировой успех.

Сергей Жуков рассказал «Муз-ТВ», как заработал огромную сумму денег, не прилагая никаких усилий. Просто продал права фирме за старый хит, а она взяла, да и прославила его на весь мир.

Композиция «Песенка» была одной из первых, с которой группа «Руки вверх!» зашла на российскую эстраду. То, что она получит мировую славу и принесет огромные деньги Сергею Жукову никто и подумать не мог.

«Ко мне подошел наш юрист и говорит: «Сереж, компания BМG хочет выкупить «Песенку» и переделать на английском, я говорю: «Да отдай им, она для нас уже отработала в России». Через месяцев 11 прибегает наш юрист с большими глазами и говорит, может это ошибка: «Сергей, у нас на счету 600 тысяч долларов», — поведал Жуков телеканалу.

Выяснилось, что песня стала платиновой в четырех странах. Музыкант не скрыл, что в его голове пронеслась мысль: «Что мы делаем вообще на эстраде? Можно писать песни и туда продавать, вот где деньги!»

Эту и другие интересные истории песен можно будет увидеть в документальном фильме «Музыка раздора. Самые громкие истории плагиата 21 мая в 16.00 только на «МУЗ-ТВ».

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