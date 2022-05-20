«В леопарде»: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» примерила бикини с дерзким звериным принтом

Экс-участница проекта Саша Черно в очередной раз продемонстрировала, что напрочь лишена комплексов.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно всегда отличалась пышными формами.

Не так давно Саша Черно начала усиленно работать над собой и сбросила пятьдесят килограммов.

Разумеется, это не окончательный, а промежуточный результат борьбы Саши Черно с лишним весом.

Но надо сказать, что, сколько бы килограммов не показывали весы, когда на них встает Саша Черно, это никогда не было для нее проблемой. Бодипозитивная Саша Черно совершенно не стесняется своих необъятных форм и демонстрирует, что лишена каких-либо комплексов по поводу своей фигуры.

В микроблоге она смело демонстрирует топы, которые не прикрывают ее живота, и бикини, подчеркивающие изъяны фигуры.

Саша Черно показала видео, на котором предстала в раздельном купальнике с леопардовым принтом.

«Скоро лето, будет открыт сезон купальников. У нас есть вот такой вариант в леопарде. Но за счет вот этих моих ушек, это, наверное, вариант не мой. Но вообще, в целом для девушек плюс-сайз хороший вариант», — сказала Саша Черно.

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