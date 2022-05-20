«Сейчас растаптывают людей»: Подольская выступила в защиту знаменитостей, сбежавших из России

Певица Наталья Подольская заявила, что всегда встает на сторону тех, кто подвергается травле.

Популярная певица Наталья Подольская рассказала, что и кто помогает ей сохранять спокойствие и ментальное здоровье в сегодняшнее непростое время.

В первую очередь, это ее семья и друзья.

«У меня есть такой жизненный костяк людей, которые для меня важны, от которых я психологически завишу, надеюсь, взаимно. В этой компании чувствую себя абсолютно гармонично и хорошо. А негатив вокруг воспринимаю, действительно, крайне болезненно», — призналась Наталья Подольская.

По словам певицы, больше всего она сейчас страдает из-за нападок на знаменитостей, которые поспешили уехать из России и позволили себе неосторожные и необдуманные высказывание о родной стране.

Подольская заявила, что в ситуации объявленной травли она всегда принимает позицию тех, на кого набросилась общественность.

«Самую большую боль мне причиняет то, как сейчас растаптывают людей за неосторожное высказывание, поступок. Их просто уничтожают! Каждый может сглупить. Моральный вред вышел на первый план, опережая даже физический. И в таких ситуациях, какой бы ни был человек, у меня так срабатывает психика, что я становлюсь на сторону того, кого травят. Даже если он, действительно, идиот», — призналась Наталья Подольская в беседе со «СтарХитом».

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