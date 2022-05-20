«Он начинает передразнивать меня»: Подольская рассказала о жутких ссорах с Пресняковым

Со стороны брак певицы Натальи Подольской и известного музыканта Владимира Преснякова поклонникам пары кажется идиллией. Пара уже много лет вместе, воспитывает двоих сыновей — Тему и Ваню.

Супруги относятся друг к другу с максимальным уважением, признаются в чувствах и на публике всегда демонстрируют нежность и восхищение друг другом.

Но оказывается, и в этой, на первой взгляд очень гармоничной семье имеют место ссоры и скандалы.

Причем, по словам Натальи Подольской, Владимир Пресняков довольно часто провоцирует ее, передразнивая в момент ссоры.

«Я очень эмоциональный человек. Вова говорит, что в моменты ссор у меня глаза буквально выпадают из орбит. А еще он начинает передразнивать мой голос, как я эмоционирую на высоких частотах, а это еще больше злит. Но чаще всего мы быстро уходим в юмор», — рассказала Наталья Подольская «СтарХиту».

Напомним, певица ранее жаловалась на то, что не так востребована у поклонников, как Владимир Пресняков.

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