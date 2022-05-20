«Привыкнем, подстроимся»: Наталья Подольская заявила, что ее концерты сейчас не очень востребованы

Популярная вокалистка Наталья Подольская пожаловалась на невостребованность.

Певица рассказала, что ее творческие дела обстоят не так прекрасно, как у ее супруга, музыканта Владимира Преснякова.

«У мужа с концертами сейчас неплохо, у меня — похуже. Но, надеюсь, все наладится и устроится. Ко всему привыкнем, подстроимся», — уверена Наталья Подольская.

Именно востребованностью мужа Наталья Подольская объяснила свои редкие выходы в свет – супруги не любят появляться на публике по одиночке. Хотя, по словам Подольской, по тусовочной атмосфере она очень скучает.

«Помню, как после пандемии в первый раз попала в Кремль. Я испытала такие эмоции, была так рада, даже не ожидала! Вот по этой атмосфере, конечно, скучаю», — призналась Наталья Подольская «СтарХиту».

Напомним, 20 мая вокалистка и ее сестра-близнец Юлиана отмечают день рождения. Наталье Подольской и ее родственнице исполнилось сорок лет.

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