«Выглядит на все 45, одутловатая матрона»: почему молодая жена Диброва расстроила Миро

Лена Миро считает, что Полина Диброва сильно сдала в последнее время.

Острая на язык блогер Лена Миро прошлась глаголом по известной чете Полины и Дмитрия Дибровых. Она похвалила ведущего, который недавно отметился на светской тусовке в Москве без жены и выглядел великолепно.

А вот внешность его жены Полины Лене Миро не понравилась, о чем она решила рассказать миру.

«Полина, перешагнув 30-летний рубеж, выглядит на все 45, эдакой одутловатой матроной. Молодость, тонкость, звонкость? Посмотрела я тут видео с ней без фильтров, ничего не осталось», — написала в ЖЖ акула пера.

Она также съязвила насчет отпуска Полины Дибровой, которая выбрала в этом сезоне Узбекистан и улетела туда без мужа, с которым ранее была на Мальдивах.

«Дибров отравил жену в отпуск в Узбекистан. Ну, а куда еще теперь? Не на Мальдивы же тратиться», — написала в ЖЖ блогер.

Лена полагает, что скоро супруги сравняются по внешности.

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