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«Поправилась в Турции не хило»: растолстевшая на отдыхе Надя Ермакова позировала в бикини на пляже

Экс-участница «Дома-2» Надя Ермакова сообщила, сколько килограммов она прибавила, питаясь по системе «все включено».

«Поправилась в Турции не хило»: растолстевшая на отдыхе Надя Ермакова позировала в бикини на пляже
Надя Ермакова. Фото: соцсети

Надя Ермакова и Даниэль Чистов провели несколько дней в Турции. На берегах Средиземного моря пара пыталась перезагрузить свои отношения, вдохнуть в них эмоции и чувства.

Решение отправиться в Аланью Надя Ермакова и Даниэль Чистов приняли после скандала, из-за которого отменили намеченную на 6 мая свадьбу.

Надя Ермакова, судя по всему, в Турции не только отдыхала, но и активно заедала стресс.

В итоге, после возвращение с жарких берегов, бывшая участница «Дома-2» срочно ищет спортзал.

Об этом Надя Ермакова сообщила, показав в микроблоге свою стройную фигуру в черном бикини.

Надя Ермакова в бикини
Надя Ермакова в бикини. Фото: соцсети

«Берем лупу и погнали искать изъяны, — обратилась Надя Ермакова под фото к хейтерам. А между прочим я поправилась в Турции не хило и сейчас срочно ищу хороший спортзал! Желательно в районе юга Москвы или в г. Видное. Я после отпуска плюс 5 кг, и это при системе «все включено».

Напомним, после возвращения из Турции Надя Ермакова и Даниэль Чистов объявили, что покидают проект «Дом-2».

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Тэги

«Дом-2»бикиниДаниэль ЧистовЛишний весНадежда ЕрмаковаТурция