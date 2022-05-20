«Поправилась в Турции не хило»: растолстевшая на отдыхе Надя Ермакова позировала в бикини на пляже

Экс-участница «Дома-2» Надя Ермакова сообщила, сколько килограммов она прибавила, питаясь по системе «все включено».

Надя Ермакова и Даниэль Чистов провели несколько дней в Турции. На берегах Средиземного моря пара пыталась перезагрузить свои отношения, вдохнуть в них эмоции и чувства.

Решение отправиться в Аланью Надя Ермакова и Даниэль Чистов приняли после скандала, из-за которого отменили намеченную на 6 мая свадьбу.

Надя Ермакова, судя по всему, в Турции не только отдыхала, но и активно заедала стресс.

В итоге, после возвращение с жарких берегов, бывшая участница «Дома-2» срочно ищет спортзал.

Об этом Надя Ермакова сообщила, показав в микроблоге свою стройную фигуру в черном бикини.

«Берем лупу и погнали искать изъяны, — обратилась Надя Ермакова под фото к хейтерам. А между прочим я поправилась в Турции не хило и сейчас срочно ищу хороший спортзал! Желательно в районе юга Москвы или в г. Видное. Я после отпуска плюс 5 кг, и это при системе «все включено».

Напомним, после возвращения из Турции Надя Ермакова и Даниэль Чистов объявили, что покидают проект «Дом-2».

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