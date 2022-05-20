«Машина всмятку! С шеей что-то»: Бузова попала в аварию из-за сущей нелепости

Анна Бузова соблюдала все правила дорожного движения, но не смогла избежать удара.

Сестра Ольги Бузовой, экс-участница шоу «Дом-2», Анна Бузова попала в нелепую аварию в Москве, которую вряд ли смогла бы избежать даже при полном контроле ситуации.

Анна отправилась на шопинг за нарядным платьем, которое планировала примерить на предстоящую свадьбу к подруге. Она сама ехала за рулем и внимательно следила за дорожной обстановкой.

«Я просто оказалась между двух машин. Первый резко затормозил… Я успела притормозить! А сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою на полметра вперед», — сообщила поклонникам Бузова в социальных сетях.

Родственница певицы показала повреждения на авто и заметила, что ей посочувствовал даже гаишник, ведь она ни в чем не виновата.

«Вовремя среагировала, а получила — машину всмятку! С шеей что-то. От удара, видимо», — посетовала Анна.

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