Пухлые щечки, длинные реснички: Оксана Ряска из «Дома-2» впервые показала лицо маленького сына

Экс-участница реалити-шоу Оксана Ряска осмелилась опубликовать фото малыша не со спины.

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которая сейчас живет в США, в июле отпразднует первый день рождения сына.

Малышу Семену исполнится годик. Все эти месяцы Оксана Ряска тщательно скрывала от подписчиков лицо наследника. Фото и видео Семена появлялись в Сети, но на них мальчик стабильно был развернут спиной к камере.

Но, вероятно, Оксане Ряске захотелось показать, какой у нее хорошенький сыночек.

В микроблоге она поделилась несколько снимками Семена, которые сделала во время прогулки. Кроха в это время спал, а мама делала кадры, которые затем показала поклонникам.

На фото видно, что у Семена пухлые щечки, курносый носик и длинные ресницы. Как и положено детям его возраста.

Оксана Ряска облачила сына в стильные курточку, штанишки и панаму голубоватого и серого оттенков.

«Мамина и папина булочка в парке», — подписала нежные кадры Оксана Ряска.

Напомним, на днях Оксана Ряска показала мужчину, от которого в июле прошлого года родила сына.

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