«Такие вещи говорят лучше слов!»: тайно сняли, как Стоун мило ухаживает за Карнавал во время свидания

Участники шоу ТНТ «Звезды в Африке» Саша Стоун и Валя Карнавал перестали скрывать свои чувства друг к другу. Они планируют пожениться и вместе прожить до старости.

Недавно парочка отдохнула на Мальдивах, а теперь вернулась в Москву и осваивает местные развлекательные пространства.

Накануне они отметились на закрытом катке, где Валя Карнавал училась кататься на коньках. И хотя у блогера это получалось не всегда хорошо, ее возлюбленный любовался ею и радовался как ребенок.

В Сеть также попало видео, на котором запечатлен трогательный момент, как Саша Стоун завязывает шнурки на коньках у Вали Карнавал.

«Такие вещи говорят лучше слов!», «Какие же вы милые», «Обожаю вашу пару, настоящие», — прокомментировали кадры фолловеры.

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