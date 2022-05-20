«Буквально лбами столкнулись»: Шаляпин заявил, что познакомился с возлюбленной в переходе на Арбате

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что познакомился с актрисой и моделью Ольгой Сан в переходе на Арбате.

«С Ольгой мы несколько раз виделись на каких-то мероприятиях, но ближе познакомились, как ни странно, в переходе на Арбате. Неслась она, несся я. Она была на каблуках и спешила на мероприятие. А мне нужно было заехать к знакомой по делу. Мы с ней буквально лбами столкнулись. Она практически матом меня обругала. И в общем-то мы поняли, что знакомы. Обменялись телефонами и на следующий день пошли в кафешку». Прохор Шаляпин

По словам Шаляпина, так начался их роман.

«Скрывать, что это моя девушка, я не буду. Если у меня есть девушка, то она одна. Я придерживаюсь такого мнения. Планы у нас – просто быть вместе. Мы недалеко друг от друга живем. Загадывать, конечно, сложно, что будет дальше. Надеюсь, все будет хорошо», — заявил Прохор Шаляпин.

Ранее в «Телеграме» Прохор Шаляпин разместил снимок с Ольгой Сан. Он заявил, что это его новая девушка.

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