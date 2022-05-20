«Пытается усидеть на двух стульях»: Миро узнала, как Боня «отказалась» от России в Каннах

Известный блогер Лена Миро раскритиковала поведение экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони, которая недавно заставила говорить о себе после Каннского фестиваля.

Светская львица является одной из немногих россиянок, которая ежегодно появляется на красной дорожке мероприятия. Звезда попала в кадр чьей-то камеры, где за ее спиной можно увидеть скучающих отвернувшихся фотографов, именно это и обсудили многие паблики и знаменитости, вспомнив о Боне.

«Боня так и не может привлечь внимание фотографов, хоть и пытается уже десять лет. Однако интрига этого года в другом», — написала Миро в своем «ЖЖ».

Интрига состоит в том, по словам Миро, что на Боню накинулись обыватели с вопросом: «Чего это вдруг пустили на фестиваль россиянку?»

Лена Миро заявила, что после этого Виктория быстро якобы забыла про Россию. «Почему они не отмечают меня на снимках, где я с Зеленским в одном кадре играю в кино?» — процитировала акула пера Боню, которая дала интервью некой желтой прессе.

«Десять лет она топталась на красной дорожке просто так, но помогла международная ситуация. Теперь Боня пытается усидеть на двух стульях», — удивилась Миро.

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