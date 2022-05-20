«Она мне напоминает Татьяну Дэвис»: Прохор Шаляпин рассказал о своей новой возлюбленной

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил, что с недавних пор встречается с актрисой и моделью Ольгой Сан.

«Действительно, Ольга Сан — моя девушка, которая помогает мне пережить боль утраты, потому что Таня — это навсегда луч солнца в моем сердце. Но жизнь продолжается. Я не могу жить бесконечно в одиночестве. Я и так полгода просидел в абсолютном затворничестве. Один. В какой-то жуткой дерепрессии между миром живых и миром мертвых. Честно говоря, я очень тяжело пережил эту утрату». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, жизнь продолжается.

«Мы не знаем, сколько каждому из нас отмерено. Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может, по характеру, может, внешне. Я думаю, что Ольга не будет рада, если я ей это расскажу, но я честно признаюсь: Таню я буду любить до конца своих дней. Я поддерживаю отношения с ее родителями», — заявил Прохор Шаляпин.

Ранее в «Телеграме» Прохор Шаляпин разместил снимок с Ольгой Сан. Он заявил, что это его новая девушка.

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