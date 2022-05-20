Прилучный, укативший отдыхать с новой пассией, нарвался на хейт в Сети

Павел Прилучный, показавший свою нынешнюю избранницу подписчикам, спровоцировал бурную реакцию фанатов и обвинения в непостоянстве.

Актер Павел Прилучный на днях рассекретил свою новую пассию. Бывший муж Агаты Муцениеце сообщил, что отправился на отдых в компании красавицы-актрисы, снимавшейся в сериале «Клетка» Зепюр Брутян.

Павел Прилучный сообщил, что рядом с этой девушкой чувствует себя по-настоящему счастливым.

Поклонники актера довольно неоднозначно отреагировали на его новый роман. Одни принялись поздравлять счастливого Прилучного, а другие начали недоумевать по поводу того, как можно с такой скоростью и легкостью менять одну красотку на другую.

Ведь еще совсем недавно Павел Прилучный проводил время с Мирославой Карпович и даже познакомил с ней сына и дочку. Значит, все было серьезно. А что теперь?

«Походу, девушка мечтает быть у Павла одной единственной, а он, засранец, меняет их как перчатки», «Он не меняет их, а совмещает! Об этом писали уже много раз», «Очередная пассия», «О, уже другая! Чем же она так тебя зацепила?», «За Пашей уследить не могу. Как ни зайду, так новая пассия», — высказались в Сети.

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