Даня Милохин пошутил насчет переезда в Казахстан, блогер остается в России

Среди поклонников Дани Милохина упорно ходят слухи про переезд блогера вместе с другими тиктокерами Dream Team House в Казахстан.

Стоит отметить, что сам тиктокер стал источником этих разговоров, сообщив в своих социальных сетях, что он вместе со своими коллегами по тикток-дому выбирает новый дом в Казахстане.

Продюсер Дани Милохина и Dream Team House Ярослав Андреев решил прокомментировать многочисленные публикации, которые после этого последовали в пабликах и СМИ. По словам руководителя проекта Dream Team House, это было всего лишь шуткой.

«Ходит слух, что СМИ и паблики не выкупают иронию», — написал в социальных сетях Ярослав Андреев.

Также стало известно, что в Казахстан Даня Милохин прилетал на гастроли.

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