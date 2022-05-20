Меган Маркл ошарашила новостью о запуске реалити-шоу в стиле Кардашьян

Жизнь Меган Маркл и принца Гарри изнутри покажут всему миру.

Меган Маркл и принц Гарри решили запустить собственное шоу в лайф-формате по типу реалити семьи Кардашьян. Как сообщает компания Netflix, герцоги позволят снимать свою жизнь изнутри дома в Монтесито. Публика сможет посмотреть первые серии уже в этом году.

Съемочная группа будет показывать, как проходит быт внука королевы Великобритании, его жены и детей. Кроме того, не обойдется без освещения вопросов, которые волнуют почти всех.

На камеру родственники Елизаветы II обсудят корни конфликта с королевской семьей, в частности, с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Кроме того, ожидаются рассказы о леди Ди, которых публика ранее не слышала. Сообщается, то камеры Netflix могут появиться и на платиновом юбилее королевы в Великобритании.

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