Шарлиз Терон начала встречаться с отцом ребенка Хэлли Берри

Появилась информация о новом романе голливудской актрисы Шарлиз Терон. Инсайдер сообщил журналистам, что 46-летняя обладательница «Оскара» встречается с 45-летним мужчиной-моделью Габриэлем Обри.

«Они очень непринужденны и наслаждаются друг другом», — цитирует издание Us Weekly свой источник, близкий к актрисе.

Пресса связывала этих двоих еще в 2017 году, но тогда Шарлиз сказала, что она не знает Габриэля и просто пару раз с ним поздоровалась. И даже сейчас инсайдер говорит, что пока что у этой пары «ничего серьезного».

Напомним, что у актрисы не было серьезных отношений с самого ее расставания с Шоном Пенном в 2015 году. В интервью она призналась, что открыта для новых знакомств, но прекрасно чувствует себя и в статусе одинокой женщины.

Про Обри известно, что он долгое время встречался с актрисой Хэлли Берри. В 2008-м она родила дочь, которая потом стала камнем раздора между бывшими возлюбленными. В итоге мужчина добился опеки над ребенком и заставил голливудскую звезду платить ему алименты. Габриэль также является ресторатором и заядлым игроком в гольф.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.