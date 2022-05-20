«Максим Галкин лишил страну Пугачевой»: известный певец считает, что уехавшая в Израиль Примадонна попала под влияние мужа

Певец Данко заявил, что с появлением в жизни Аллы Пугачевой Максима Галкина певица перестала быть творческой единицей.

После того, как певица Алла Пугачева последовала за своим мужем Максимом Галкиным в Израиль, многие знаменитости стали подозревать, что отъезд из России не был решением Примадонны.

К тому же сама Алла Борисовна довольно часто говорит о том, что намерена вернуться на родину в скором времени. А вот Максим Галкин, присутствующий при этих разговорах, предпочитает отмалчиваться на тему возвращения в свой замок в деревне Грязь.

Все это дает право подозревать звездную пару в том, что между ними нет согласия.

Известный певец Данко в беседе с Teleprogramma.pro и вовсе заявил, что Алла Пугачева находится чуть ли не в плену у своего мужа Максима Галкина.

«Я считаю, что Галкин лишил страну Пугачевой. С его появлением она перестала петь нормальные песни, быть творческой единицей. Налицо то, что человек просто душит «наше все». И я уверен, что эти решения, — это его мнение», — сказал певец Данко.

Исполнитель хита «Твой малыш» добавил, что с Галкиным Пугачева расцвела только в семейном плане, а вот как творческая единица потерялась.

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