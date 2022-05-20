Программа «На самом деле» с Тимуром Еремеевым возвращается в эфир Первого канала

Первый канал объявил о возвращении в эфир популярной программы «На самом деле», которую ведет телеведущий Тимур Еремеев. Уже 21 мая в 19.55 можно будет увидеть программу в эфире, сообщает пресс-служба «первой кнопки».
Отметим, что шоу «На самом деле», как правило, посвящено семейным отношениям. Впрочем, в некоторых выпусках затрагивалась тема и актуальных политических событий. Девиз программы остается неизменным – «Это студия, где невозможно солгать».
Добавим, что программу «На самом деле» долгое время вел телеведущий Дмитрий Шепелев. Позже его вполне достойно сменил как раз Тимур Еремеев.
Ранее Первый канал объявил о возвращении в эфир еще одной популярной программы «Пусть говорят». Она также появится в эфирной сетке с 21 мая. Вести ее по-прежнему будет Дмитрий Борисов.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.