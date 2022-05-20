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Ольга Бузова устроила жаркие танцы, врубив на всю катушку свою «фанеру»

Поющая телеведущая показала, как умеет зажигать.

Ольга Бузова устроила жаркие танцы, врубив на всю катушку свою «фанеру»
Ольга Бузова. Фото: личный архив

Девочка-ночь Ольга Бузова покрасовалась на камеру, устроив зажигательные танцы под свою фонограмму. Поющая телеведущая вспомнила все, чему ее учили в студии танцев на пилоне. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна эпично извивалась змейкой, виляя бедрами в такт нехитрой мелодии. При этом звездная блондинка пыталась подпевать «фанере», не сбиваясь с ритма и попадая в ноты.

Кстати, поклонники не перестают восхищаться певицей, осыпая ее комплиментами за искренность и естественность. Этим Бузова и славится! Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова и слезу пустить может в нужный момент, как на съемках со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, и зажечь не по-детски с Филиппом Киркоровым, который называет Олю — «моя Бузяндра».

«На сельском дискаче зайдет!», «Под фонограмму все плясать горазды», «О! Новый шедевр, леди-ночь! Когда стоять у стенки уже невмочь», «Зажигалочка», «Прямо с пилона?», «Это вообще ее голос?», «А что еще делать одинокой? Только плясать», — пишут фолловеры.

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