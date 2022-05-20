Ольга Бузова устроила жаркие танцы, врубив на всю катушку свою «фанеру»

Девочка-ночь Ольга Бузова покрасовалась на камеру, устроив зажигательные танцы под свою фонограмму. Поющая телеведущая вспомнила все, чему ее учили в студии танцев на пилоне. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна эпично извивалась змейкой, виляя бедрами в такт нехитрой мелодии. При этом звездная блондинка пыталась подпевать «фанере», не сбиваясь с ритма и попадая в ноты.

Кстати, поклонники не перестают восхищаться певицей, осыпая ее комплиментами за искренность и естественность. Этим Бузова и славится! Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова и слезу пустить может в нужный момент, как на съемках со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, и зажечь не по-детски с Филиппом Киркоровым, который называет Олю — «моя Бузяндра».

«На сельском дискаче зайдет!», «Под фонограмму все плясать горазды», «О! Новый шедевр, леди-ночь! Когда стоять у стенки уже невмочь», «Зажигалочка», «Прямо с пилона?», «Это вообще ее голос?», «А что еще делать одинокой? Только плясать», — пишут фолловеры.

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