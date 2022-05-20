На Первом канале подтвердили возвращение «Пусть говорят» с Борисовым в эфирную сетку

Популярная программа не выходила почти три месяца.

На Первом канале подтвердили возвращение в эфирную сетку популярной программы «Пусть говорят», которую ведет телеведущий Дмитрий Борисов.

Выходить она будет по субботам в вечернее время с 21 мая, сообщили в пресс-службе Первого канала.

Ранее Дмитрий Борисов появился в эфире программы «Доброе утро!». Он сообщил, что его любимое детище возвращается в эфир.

Напомним, что программа «Пусть говорят» на Первом канале почти три месяца не появлялась в эфире. Причиной стали события на Украине.

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