«Кто знал, что наш так укрепится»: Решетова рассказала, по какому курсу обменяла рубли на доллары

По словам модели, она теперь с болью вспоминает те времена.

Модель Анастасия Решетова в «Телегаме» сделала откровенное признание. Оказывается, два месяца назад она избавилась от большой суммы в рублях и теперь сожалеет об этом.

«С одной стороны хорошо, а с другой — я с болью вспоминаю, как два месяца назад продала рубли (много) по курсу 109–113 рублей за доллар. Кто ж знал, что наш так укрепится». Анастасия Решетова

Напомним, что Анастасия Решетова на протяжении нескольких лет была возлюбленной рэпера Тимати. От него она родила сына Ратмира.

Заметим, что в марте курс доллара по отношению к рублю достигал рекордных значений — 121 рубль за доллар. Сейчас курс меньше фактически в два раза.

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