Каким образом Вера Брежнева попала в группу «ВИА Гра» и как получила псевдоним вместо Галушки

Приход певицы в популярный в нулевых годах девичий коллектив ни что иное, как везение.

Еще летом 2002 года, двадцать лет назад, Вера Галушка сумела пробиться в группу «ВИА Гра». И все произошло по счастливому стечению обстоятельств, не иначе как везением успех поп-дивы не назовешь.

Вера оказалась на концерте «ВИА Гры» как самая обычная поклонница, ей выпал шанс подняться на сцену с эффектными солистками. Не теряясь перед публикой, девушка исполнила вместе с коллективом песню «Попытка № 5», чем зацепила и привела в восторг не только слушателей, но и продюсера звездного трио.

Вера заменила в «ВИА Гре» ушедшую из группы Алену Винницкую, приехав на кастинг в Киеве. Тут же для певицы придумали псевдоним, дав ей новую фамилию после того, как Вера заикнулась, что она является землячкой Леонида Брежнева.

Ну а дальше Галушку ждал триумф: поклонники, съемки, гастроли, фотосессии, запись хитов, внушительные гонорары и богатые поклонники. Трио Веры Брежневой, Надежды Мейхер-Грановской и Анны Седоковой до сих пор признают «золотым составом «ВИА Гры».

Все было хорошо, за исключением одного момента: участницы группы практически не бывали дома, почти все время находясь в турне, на съемках, пресс-конференциях и под объективами камер. Напряженный график явно не пришелся по душе некоторым из них.

По материалам radiokp.ru.

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