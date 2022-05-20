«Жена с детьми сейчас в Париже»: Иван Дорн покинул Украину и обосновался в столице Франции

Как отметил украинский музыкант, он активно выступает с концертами в разных странах мира.

Музыкант Иван Дорн в одном из шоу западным СМИ признался, что покинул Украину и с недавних пор обосновался в столице Франции — Париже.

«Я живу в Париже. Ну как живу. Я там месяц не появлялся уже. Я приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас в Париже. Решает организационные вопросы: квартира, переезды. Вот эта вся тема». Иван Дорн

По словам Ивана Дорна, он прекрасно знал, что на «Евровидении» победит именно украинская группа. «Я знал на самом деле, что они победят на «Евровидении». Я просто был уверен, что выиграют. Это интересное измерение политики», — заметил украинский исполнитель.

Напомним, что победителем международного песенного конкурса «Евровидение» стала группа из Украины «Kalush Orchestra» с композицией «Stefania». Финал конкурса состоялся в итальянском Турине.

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