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Сразу видно — жена миллиардера! Водянова в усыпанных пайетками брюках клеш блеснула с Арно

Модель с русскими корнями надела элегантный люксовый наряд с расшитой стразами туникой.

Сразу видно — жена миллиардера! Водянова в усыпанных пайетками брюках клеш блеснула с Арно
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press

Наталья Водянова тщательно следит за своей внешность. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что манекенщица — пример того, как можно выглядеть, будучи мамой пятерых детей. Чаще всего модель можно увидеть на светских нарядах со вторым мужем, французом Антуаном Арно. Возлюбленная наследника французского миллиардера Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), всегда одета с большим вкусом от-кутюр.

Модель Наталья Водянова и Антуан Арно
Наталья Водянова в расшитом мерцающими пайетками костюме с брюками клеш. Фото: Gobal Look Press

На одном из мероприятий Наталья Водянова щегольнула в роскошном люксовом костюме с усыпанными пайетками брюками клеш и тунике с мерцающими стразами. Примечательно, что модель отдала предпочтение бело-голубым тонам. Выглядела манекенщица словно волшебная фея. Длинные белокурые волосы модель оставила распущенными, добавив им объем за счет мелких кудрей.

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