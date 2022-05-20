«Выверяют каждое слово»: Дмитрий Борисов рассказал, как ведут себя звезды на «Пусть говорят»

По словам телеведущего, обычные люди на программе напротив раскрываются с неожиданных сторон.

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Доброе утро!» на Первом канале рассказал о поведении звезд на шоу «Пусть говорят», которое после трехмесячного перерыва 21 мая возвращается в эфир.

«Звезды и публичные люди выверяют каждое слово». Дмитрий Борисов

Как отметил Дмитрий Борисов, обычные люди в этом плане намного проще. Оказавшись перед камерами, они начинают рассказывать такие откровения, что даже редакторы начинают удивляться.

Причем перед подготовкой программы многие герои передачи на откровения не решались. После эфиров Борисов проводит со съемочной группой летучку, где они определяют, что можно оставить, а что необходимо вырезать.

Напомним, что программа «Пусть говорят» не появлялась в эфире на протяжении трех месяцев в связи с событиями на Украине. Сейчас она будет выходить раз в неделю по субботам в вечернее время.

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