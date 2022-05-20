«А «папину дочку» от всех скрывал»: Прилучный показал ту, с которой по-настоящему счастлив

Актер из сериала «Мажор» недвусмысленно дал понять, в какой компании ему хорошо.

Павел Прилучный то и дело публикует в личном микроблоге фото с новой подругой. Еще на борту самолета актер из сериала «Мажор» объявил всем, что летит отдыхать с 26-летней Зепюр Брутян. Поговаривают, что именно к этой красотке Агата Муцениеце когда-то ревновала своего теперь уже бывшего мужа. Парочка познакомилась на съемках сериала «В клетке».

«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — отметил Павел, поделившись снимком с Брутян.

Многие поклонники тут же обратили внимание на то, что, встречаясь с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, «мажор» совместными снимками с возлюбленной почему-то не делился. То ли Павел не хотел задевать чувства Агаты Муцениеце, то ли сама Мирослава выступала против того, чтобы фанаты видели ее объятиях Прилучного.

«А «папину дочку» от всех скрывал», «Просто считался с чувствами Агаты», «Может, хотел к жене вернуться, поэтому Миру и не показывал. А сейчас понял, что надо идти дальше», «Зепюр приятная! Внешность такая интересная», «Зачем он ей? У него двое детей», — пишут фолловеры.

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