Смерть миллиардера в подвале: Борисов раскрыл детали первого выпуска «Пусть говорят» после перерыва

По словам телеведущего, он нашел со съемочной группой очевидцев этой жуткой истории.

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Доброе утро!» на Первом канале рассказал, чему будет посвящен первый выпуск «Пусть говорят» после трехмесячного перерыва.

«В субботу 21 мая первый выпуск «Пусть говорят» после перерыва посвятим истории загадочной смерти миллиардера в подвале «как бы у шаманов» в Подмосковье. Попытались разобраться: что можно там делать — в подвале на цокольном этаже несколько дней — и почему не выйти оттуда». Дмитрий Борисов

По словам Дмитрия Борисова, ему удалось найти очевидцев этой жуткой истории, а также людей, которые знакомы с этими «шаманами». Он с экспертами постарался разобраться: костюмированное это шоу или опасное мероприятие.

Напомним, что программа «Пусть говорят» не выходила в эфир с конца февраля. Причина кроется в событиях, происходящих в последние месяцы на Украине.

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