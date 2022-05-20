Избивший Рианну Крис Браун поздравил певицу с рождением ребенка

Артист не стал напрямую обращаться к бывшей возлюбленной, но все и так все поняли.

Печально известный хип-хоп исполнитель Крис Браун поздравил свою бывшую девушку Рианну с рождением ребенка.

Певец не стал напрямую обращаться к новоиспеченной мамочке, но 19 мая, когда прошла новость о появлении ее первенца на свет, он опубликовал в социальной сети слово «поздравляю» вместе с эмодзи, изображающим беременную женщину. Совпадение? Фанаты Криса и Рианны так не думают.

Напомним, в 2009 году Браун угодил в скандал, когда избил свою возлюбленную, а затем получил условный срок за этот поступок. Вначале певец отрицал, что поднял руку на Рианну, но затем во всем сознался и еще долго публично просил прощения.

Осенью 2012 года звездная пара снова воссоединилась, но быстро рассталась. У артистки было еще несколько романов, пока в 2021 года она не отдала свое сердце рэперу A$AP Rocky. В начале 2022-го они объявили, что ждут ребенка, и вот он родился. Для 34-летней певицы из Барбадоса это первый малыш.

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