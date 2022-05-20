«Я очень люблю его творчество»: Волочкова ответила на комплимент Крида о ее длинных ногах

По словам балерины, она уважает рэпера как личность и как человека.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на комплимент, полученный от рэпера Егора Крида, касающийся ее длинных ног.

«Мне всегда приятны комплименты в мой адрес. Хочу передать Егору большой привет. Я очень люблю его творчество. Уважаю его как личность и как человека. Мне искренне приятно. Моим ногам многие говорят добрые слова. Они действительно длинные и стройные. Это плоды моего многолетнего и ежедневного труда. Всем добра, счастья и радости. Ну и прекрасного времяпрепровождения». Анастасия Волочкова

Как заметила Волочкова, уже 2 июня у нее состоится очередной спектакль в Москве. Также она объяснила, почему отправилась на отдых именно в Турцию.

«У меня была аллергия. Глаза все время слезились. Это аллергия на моральных уродов, предателей и лицемеров. Сейчас хочу просто побыть вдали от всех с теми людьми, с которыми хочу быть вместе. Это моя романтика, и я имею на нее право», — заявила Волочкова.

Ранее рэпер Егор Крид поразился длинным ногам Анастасии Волочковой в своих соцсетях.

«На носу премия, а на губах — простуда с двух сторон. Как всегда, вовремя, но ничего сегодня не сравнится с новой фоткой Волочковой», — написал Крид и опубликовал кадр балерины.

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