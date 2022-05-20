«Откроет миру свое доброе имя»: актриса Ева Грин поддержала обвиненного женой Джонни Деппа

Пытающийся отстоять свое доброе имя в суде актер Джонни Депп получил поддержку от еще одной партнерши по фильму.

19 мая актриса Ева Грин, что снялась со звездой «Пиратов Карибского моря» в вампирской трагикомедии «Мрачные тени» 2012 года, вышла в соцсети, чтобы высказать свое мнение о Деппе.

«Я не сомневаюсь, что Джонни откроет миру свое доброе имя и чудесное сердце, и жизнь для него и его семьи станет лучше, чем когда-либо», — написала 41-летняя Грин.

В мае 2022 года, кстати, исполнилось десять лет со дня премьеры «Мрачных теней».

Напомним, что Депп уже несколько лет судится со своей бывшей женой Эмбер Херд. Актриса рассказала прессе, что страдала от домашнего насилия в браке с ним, после этого актерская карьера Джонни рухнула. Теперь он усиленно пытается доказать в суде, что стал жертвой клеветы и вообще никогда не бил женщин.

На сторону актера встали его бывшие возлюбленные и партнерши по фильмам: Ванесса Паради, Вайнона Райдер, Пенелопа Крус и другие знаменитости.

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