Дмитрий Колдун высказался против создания российской альтернативы «Евровидения»

По словам музыканта, можно вообще прожить без этого конкурса.

Музыкант Дмитрий Колдун не поддержал идею продюсера Иосифа Пригожина создать российскую альтернативу песенному конкурсу «Евровидение».

«В России и Белоруссии достаточно своих разного рода музыкальных фестивалей и вокальных состязаний. На них и так приезжает большое количество талантов, в том числе иностранцы. Давайте зададим себе вопрос: «Мы же можем вообще обойтись без «Евровидения», которому скоро 70 лет?» Дмитрий Колдун

По словам Дмитрия Колдуна, чем старше музыкальный конкурс, тем меньше на нем оценивают саму музыку. Он уверен, что можно вообще прожить без «Евровидения» и его аналогов. Колдун заметил, что сейчас хватает альтернатив, где более непредвзятое отношение к участникам со стороны судей, сообщает МК.ru.

Напомним, что Дмитрий Колдун участвовал в «Евровидении» в 2007 году от Белоруссии. Кроме того, он является победителем российской «Фабрики звезд».

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