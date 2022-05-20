Илон Маск заплатил четверть миллиона долларов стюардессе, обвинившей его в домогательстве

Самому богатому человеку на Земле, изобретателю Илону Маску пришлось раскошелиться для того, чтобы замять дело о сексуальном домогательстве.

Случай произошел якобы в конце 2016 года. Бортпроводница работала по контракту в парке корпоративных самолетов компании Маска SpaceX. Она обвинила главу корпорации в том, что он без разрешения погладил ее ногу, затем показал свое эрегированное мужское достоинство и пообещал подарить лошадь в обмен на массаж упомянутого достоинства.

Об этом пишет издание Insider, ссылаясь на документы по делу. Здесь еще стоит добавить, что, когда девушка устроилась на работу, ей тут же предложили получить лицензию массажиста, чтобы она могла разминать мышцы босса на борту самолета. Во время одного из таких массажей Маск якобы и сделал сотруднице интимное предложение.

В итоге компания бизнесмена заплатила стюардессе 250 тысяч долларов, чтобы она не подавала иск к начальнику и молчала об этой истории.

Журналисты обратились за комментарием к самому «виновнику торжества».

«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда о таком стало известно», — ответил Илон Маск, назвав эту историю «политически мотивированным» вбросом.

Других комментариев издание не дождалось.

Добавим, что девушка отказалась оказывать боссу интимные услуги, и после этого ее рабочие смены резко сократили. До этого инцидента она считала Маска человеком, на которого нужно равняться, но после того, как богач явил свою похотливую натуру, его авторитет упал в ее глазах. Вот как бывает: достоинство поднялось, а авторитет упал…

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