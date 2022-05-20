«Привет, уроды»: отдыхающая в Турции Волочкова перегнула палку

Балерина отправилась в путешествие с новым возлюбленным.

На днях Анастасия Волочкова отправилась за границу. На этот раз балерина решила отдохнуть в Турции в компании нового возлюбленного.

Ранее блондинка рассказала, что ее избранник — владелец футбольного клуба, частного самолета и яхты. На деле же оказалось, что молодой человек работает таксистом и приехал он из Азербайджана.

Накануне Анастасия разместила в своей соцсети кадры с отдыха, на которых предстала в майке с надписью «Привет, уроды», чем вызвала негодование среди фанатов. Многие восприняли эту фразу на свой счет.

«Это реально просто алкоголизм или уже что потяжелее? Язык вашего тела просто кричит о какой-то проблеме», «Настене больше не наливать»,«Настюха, язык заплетается уже», — писали пользователи Сети.

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