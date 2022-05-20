«У меня теперь есть ребенок»: Клава Кока сделала важное заявление

Певица поблагодарила своих фанатов из Санкт-Петербурга.

Певица Клава Кока во «ВКонтакте» опубликовала фотографию с куклой из популярной франшизы «Звездные войны»

«У меня теперь есть ребенок. Спасибо питерскому ФК. Попали в точку». Клава Кока

На снимке, который разместила Клава Кока, она держит в руках малыша Йода из коллекции Star Wars, посвященной сериалу The Mandalorian от Disney.

Напомним, что магистр-джедай Йода — популярный персонаж из «Звездных войн».

Ранее Клава Кока рассказывала, что мечтает о ребенке. По ее словам, мать в ее возрасте уже воспитывала троих детей. Фанаты не раз подозревали певицу в беременности, но каждый раз информация не подтверждалась.

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