«Придает еще большего лоска»: Кейт Миддлтон в силуэтном платье Roland Mouret щегольнула в Лондоне

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили премьеру фильма «Лучший стрелок: Мэверик» в рамках благотворительной организации Film TV на площади Лестер-сквер в Лондоне. Вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом фотографы запечатлели и голливудского актера Тома Круза. Разумеется, все внимание публики привлекла невестка Елизаветы II. Имиджмейкер Мария Рябова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала элегантный образ герцогини Кембриджской.



«Кейт просто ослепительна в этом образе! Потрясающе! Платье от Roland Mouret невероятно подчеркивает ее фигуру и вытягивает силуэт. Герцогиня в прекрасной форме. Аккуратная гладкая укладка подходит как нельзя лучше и придает еще большего лоска, а серьги в виде звезд добавляют сияния. Завершает наряд элегантный вечерний клатч», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, Школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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