Забил на все: Моргенштерн* не явится в суд по делу о наркотиках

Недавно рэпера Моргенштерна признали иноагентом в России. На родине он не появлялся с осени прошлого года. Не приедет и на заседание суда по делу о наркотиках. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Мы учли опыт так называемого судебного процесса в Зюзинском районном суде Москвы, когда судья отклонила около 12 наших ходатайств, не дав возможности приобщить письменные доказательства, допросить свидетелей и многое другое», — рассказал правозащитник ТАСС.

По словам Жорина, процессы судопроизводства по делу о пропаганде наркотиков могут проходить и без личного присутствия подозреваемого.

Напомним, ранее Моргенштерн и его жена Дилара Зинатуллина объявили о разводе. Их брак просуществовал полгода.

* — признан в РФ иноагентом.

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