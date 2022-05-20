«Темнят, ребята, темнят»: Собчак высказалась о предстоящем совместном проекте Хабенского и Кравец

Как отметила светская львица, речь точно не идет о театральной постановке.

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» высказалась о предстоящем совместном проекте художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского и звезды «Камеди Клаб» Марины Кравец.

«Это о чем там проект, интересно, у Хабенского с Кравец? Не театр точно, учитывая то, что речь о съемочной площадке. Темнят, ребята, темнят». Ксения Собчак

Ранее Марина Кравец в соцсетях сообщила, что у нее готовится новый проект с Константином Хабенским. Подробности она обещала сообщить несколько позже.

«Работать с мастерами своего дела — это всегда праздник, а узнавать что-то новое — всегда открытие! Недавно мы встретились с Константином Хабенским на съемочной площадке, и это был потрясающий опыт!» — заявила, в частности, Марина Кравец.

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