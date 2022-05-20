«Кому и куда писать?»: IVAN признался, что мечтает стать участником «Маски»

Белорусский певец IVAN, он же Александр Иванов, может похвастаться солидной творческой биографией. Он стал финалистом проектов «Главная сцена» и «Битва хоров». А также представлял Белоруссия на «Евровидении-2016».

Недавно артист анонсировал сольный концерт, который состоится 25 мая в одном из московских клубов. По его мнению, в этом списке не хватает только популярного проекта НТВ «Маска».

«Да, вполне, поэтому жду приглашения. Кому и куда писать, кому говорить о своем желании участвовать в нем?» — сказал IVAN в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее IVAN рассказал, как познакомился с кумиром своего детства Николаем Носковым и вспомнил «голый» номер на музыкальном европейском конкурсе.

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